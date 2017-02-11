زوار “الجنادرية 31” يتعرفون على تطبيق “معا للرصد” في جناح “العمل والتنمية الاجتماعية”



صراحة – خالد الحسين : استقبل الركن الخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” أكثر من 8 آلاف زائر، منذ فتح أبواب المهرجان للزوار، وذلك تحت شعار “بيئة عمل بلا مخالفات”.

وحظي تطبيق “معاً للرصد”، الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بنصيب الأسد من الاستفسارات الواردة للركن، والتي تركزت على معايير استحقاق المبلّغ لجزء من قيمة المخالفة التي تم التبليغ عنها، كما تساءل كثير من الزوار عن جائزة رواد السلامة والصحة المهنية التي أطلقتها الوزارة في الآونة الأخيرة، حيث يتولى أحد مفتشي الوزارة الرد على استفسارات الزوار المختلفة، حول نظام العمل أو الاستفسارات الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت قبل أشهر تطبيق “معاً للرصد”، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين على حد سواء التبليغ عن مخالفات نظام العمل الموجودة في مختلف القطاعات، رغبة منها في تفعيل الرقابة المجتمعية على المخالفات التي تحدث في سوق العمل، حيث حددت الوزارة بشكل مبدئي 6 مخالفات يمكن الإبلاغ عنها وهي: القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، توظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، القيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة، قيام صاحب العمل بتسجيل سعودي أو سعودية ضمن عمال منشأته دون علم أو موافقة الشخص، العمل تحت أشعة الشمس في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات.

وأقرت الوزارة استقطاع 10% من قيمة المخالفة التي تم الإبلاغ عنها تمنح للشخص المبلّغ، شريطة أن يكون البلاغ قد تم عن طريق التطبيق، وأن تكون المخالفة قد أقرّت وتم تحصيل قيمتها بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة، وأن تكون بيانات المتعاون صحيحة.

في حين أطلقت الوزارة جائزة رواد السلامة والصحة المهنية، مستهدفة رفع مستوى التوعية لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين، والإسهام في تقليل الإصابات وحوادث العمل في ثلاثة قطاعات هي: التشييد والبناء، والصناعة، والتجارة، والتي سجلت النسبة الأكبر لإصابات وحوادث العمل من بين القطاعات الأخرى.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في النسخة الـ 31 في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، عبر جناح يضم أكثر من 31 قسماً، تمثل كامل المنظومة، إضافة إلى 32 منفذ بيع للمستثمرات من المنزل.