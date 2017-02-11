انطلاق المنتدى السعودي للمياه والبيئة غدًا بالرياض

صراحة – خالد الحسين : يفتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يوم غد أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة والمعرض المصاحب له ، الذي تنظمه الوزارة في فندق الفيصلية بالرياض لمدة ثلاثة أيام.

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه والمشرف العام على المنتدى الدكتور محمد السعود، أن المنتدى سيكون له دور كبير – بمشيئة الله – في إحداث نقلة كبيرة في مسيرة عمل قطاعين المياه والبيئة .

ولفت الدكتور السعود النظر إلى أن حفل الافتتاح سيحظى بمشاركة معالي وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري ماساغوس ذوالكفل من خلال كلمة يستعرض فيها تجربة بلاده في المجال المائي، وسيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وتوزيع ثلاث جوائز للتميز في مجالات المياه والبيئة والتقنية والابتكار، وستمنح هذا الجوائز لدعم الجهات المتميزة لتشجيعهم وتحفيزهم على المنافسة.

وبين الدكتور السعود أن المنتدى خصص اليوم الثاني لمناقشة سياسات فهم الرؤية المستقبلية لقطاعات المياه والبيئة التي تتلاءم مع إطار رؤية المملكة 2030 ، واستعراض الدروس المستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، ومناقشة إدارة التغيير في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمياه من خلال المشاريع والشراكات من أجل مستقبل مستدام، فيما تختتم فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بمناقشة زيادة الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي في البيئة والمياه في المملكة .

وأشار وكيل الوزارة للمياه إلى أن فعاليات المنتدى ستتناول في يومها الأخير، التطورات والفرص في الاستخدام الصناعي المستدام للمياه في المملكة، واستعراض الفرص في مياه الصرف الصحي من خلال إعادة الاستخدام، إعادة الشحن، والحد من التأثير البيئي، ومناقشة فرص الاستثمار في قطاع البيئة من خلال إدارة النفايات.

وأفاد الدكتور السعود أن المنتدى استقطب عددا من الخبراء المحليين والعالميين للاستفادة من تجاربهم ، ويشارك في المعرض المصاحب المخصص للمياه والبيئة أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة.