القبض على خمسة عشر وافداً آسيوياً متورطين بتصنيع وترويج المسكر بالرس



صراحة – خالد الحسين : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الرس تمكنت بفضل الله مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٣٨/٥/١٣هـ من ضبط خمسة عشر وافداً آسيوياً متهمين بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر داخل مقر سكنهم بالحي الصناعي غربي المحافظة ..

مشيراً إلى العثور بحوزتهم على عدد ٍمن الأوعية المملوءةٍ بمادة العرق المسكر والتي قاموا بإخفائها داخل حظائر خاصةٍ للدواجن وطمرها بالأتربة ، إضافةً إلى مركبةٍ خاصةٍ للتنقل والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض ، وقد كانت على النحو التالي :

– أربعون جالوناً سعة أربعين لتراً مملؤةً بمادة العرق المسكر .

– إثنان وعشرون جالوناً سعة عشرين لتراً مملؤةً بمادة العرق المسكر .

– سبعٌ وأربعون عبوةً مملؤةً بمادة العرق المسكر .

– مخزني مياه سعة ألفي لتر .

– موقد نار وقدر ضغطٍ وأنابيب للتقطير .

ليجري إيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة معهم بحسب الإختصاص .