إطلاق 43 برنامجًا لتطوير العمل بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة خلال العام الجارى

صراحة – محمد المحسن : تعتزم غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة خلال العام الجاري (2017) تنفيذ 43 برنامجاً وفعالية تهدف إلى تطوير آلية العمل في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني ، حيث تتفاوت ما بين ملتقيات موسعة ، وجلسات حوارية ، وندوات ومحاضرات ودورات تدريبية .

ويأتي في مقدمة هذه البرامج ملتقى و معرض شباب و شابات أعمال الشرقية ، حيث وضع المركز خطة عمل مفصلة لهذا الملتقى متضمنة الخطوط الرئيسية للخطة وابرز مهام اللجان العاملة فيه ، يضاف إلى ذلك برنامج ( رياديون ) وهو البرنامج الذي يعرض التجارب المتميزة أمام الطلاب في الجامعات والكليات كجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام ، وجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، والكليات التقنية .

وتعتزم الغرفة من خلال المركز تنفيذ عدد من البرامج المهمة التي تقدم مباشرة إلى المشتركين عبر مجلس شباب الأعمال بالغرفة ، منها ثلاثة لقاءات ضمن برنامج ” مستشارك ” الذي صمم لدعم رواد الأعمال وتقديم النصح و الإرشاد لهم سعياً لتحقيق أهدافهم و مساعدتهم لتجاوز التحديات، وثلاثة لقاءات مثلها ضمن برنامج ” تجربتي” حيث يستضيف المركز شخصيات ذوي تجارب ناجحة في قطاع المال و الأعمال ، ولقاءين ضمن برنامج ” إعداد ” الذي يخدم رواد أعمال المستقبل ممن يمتلكون مبادئ العمل الحر و المهارات الإدارية في بدء أي مشروع ، وثلاثة لقاءات كذلك ضمن برنامج ” شراكة ” الرامي لربط المنشآت الصغيرة بالشركات الكبيرة من خلال خدمات أو منتجات تحتاجها الشركات الكبيرة تقدم من خلال المنشآت الصغيرة ، وتنظيم زيارتين للمجلس (واحدة خارجية ، وأخرى داخلية) وذلك بهدف تعميق التجارب والاستفادة من خبرات الجهات الأخرى في هذا المجال ، و لقاء ضمن برنامج ” محافظات المنطقة” والذي سوف يعقد بمحافظة بقيق .

وعلى صعيد النشاط التوعوي الموجه لشباب الأعمال ، يعتزم المركز تنظيم 6 محاضرات ستعقد في كافة محافظات المنطقة الشرقية ، منها محاضرة تحت عنوان ” تجارب شبابية ناجحة ” ، وندوة واحدة حول فرص التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال ، بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية، التي تدور حول محوري ” إنشاء وتطوير ” المشروعات الصغيرة ، مع بحث التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمر الصغير على مختلف المستويات ، إذ ستنفذ الغرفة (ممثلة بالمركز) بالتعاون مع عدة جهات ذات علاقة حوالي 7 دورات تدريبية في المبنى الرئيسي و في فروع الغرفة بالجبيل والقطيف والخفجي، وتتناول العديد من الموضوعات أبزرها (كيف تبدأ مشروعك الصغير ، كيف تسعّر منتجات و خدمات مشروعك ، كيف تطور مشروعك الصغير ، دورة الشراكة العشرية ، إعادة الهيكلة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة ، آلية خطة العمل للمشاريع الصغيرة) .

وعلى صلة بذلك ، سيواصل المركز نشاطه الذي دأب على تنفيذه منذ سنوات والمتمثل في تقديم الاستشارات في قطاع المال و الأعمال إلى ملاك و مديري المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، وستستمر هذه الخدمة على مدار السنة في المركز الرئيسي ، مع تنظيم برنامج ” استشارات متخصصة ” لمشتركي الغرفة في كل الجبيل والقطيف ، والخفجي، بواقع لقاءين لكل فرع .

يذكر بأن الغرفة سوف تواصل إصدار منتجها الإعلامي المتخصص وهو نشرة دلني وهي نشرة ربع سنوية ، تعني بنشر ثقافة العمل الحر وسبل تطويرها ، ذلك من خلال التقارير المختصة والمعلومات و عرض قصص نجاح من مستفيدي المركز ، واستكتاب مجموعة من رواد الأعمال لرصد أهم التحديات وسبل التغلب عليها ، والتعريف بالجهات المحلية والعالمية التي تقدم خدمات لرواد الأعمال .