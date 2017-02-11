أمير المنطقة الشرقية يعتمد أسماء أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي

صراحة – واس : اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أسماء أعضاء مجلس المنطقة الشرقية من الأهالي في دورته السابعة والتي تستمر لمدة أربع سنوات ، حيث تم اختبار خمسة عشر عضواَ من الأهالي لعضوية المجلس خلال الدورة الحالية .

وقدم سموه الشكر لأعضاء المجلس السابقين على جهودهم خلال الدورة الماضية ، كما رحب سموه بأعضاء المجلس المعينين في الدورة الحالية من الأهالي سائلاً الله لهم التوفيق والسداد لما فيه خير المنطقة الشرقية وأبنائها .

والأعضاء الجدد هم ” عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله الدوسري ، أحمد بن عبدالعزيز محمد العوهلي ، محمد بن علوي بن أسعد الدعلوج ، أحمد بن جواد بن عبدالله الخرس ، عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري ، إحسان فريد محمود عبدالجواد ، يوسف بن حمد بن عبدالمحسن البسام ، فضل بن سعد بن محمد البوعينين ، عبدالله محمد عبدالله الزامل ، عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله العثمان ، حجي طاهر علي النجيدي ، خالد سعيد فهد آل زيد الهاجري ، فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت ، يوسف بن علي بن إبراهيم المجدوعي ، عبدالله بن أحمد عبدالله نوح .

وعبر الأعضاء الجدد لمجلس المنطقة الشرقية عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على اختيارهم في عضوية المجلس ، متطلعين للعمل وفق توجيهات سموه لخدمة أهالي المنطقة ، مؤكدين بأن المنطقة الشرقية تعيش ولله الحمد نهضة تنموية شاملة بفضل الله ثم بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة ـ ايدها الله ـ من دعم ومؤازرة ، حتى أصبحت ولله الحمد تضاهي مثيلاتها من مناطق المملكة .