2515 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ 118 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة

صراحة – الرياض : يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم غد الأحد (2515) موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ (118) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي بمعهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، مبيناً أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1279) موظفًا حكوميًا، بـ (43) برنامجاً تدريبياً، هي إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة خادم البريد Exchange Server، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الاختيار والتزويد الآلي لأوعية المعلومات، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الاشراف الاداري، الإلقاء الفعال، التحقيق الاداري، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحقوق والمزايا المالية للموظف، العروض التقديمية (Power Point)، المراسم في العلاقات العامة، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، برمجة المشاريع الهندسية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، حماية الملكية الفكرية، عمليات تخزين المواد، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، نظم الرقابة الداخلية، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (847) موظفًا حكوميًا، بـ (27) برنامجًا تدريبيًا، هي إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات قواعد البيانات، إعداد المراسلات، الاشراف الاداري، التنظيم في المرافق الصحية، الرقابة على المواد، برمجة قاعدة البيانات MS Access، بناء المكتبات الرقمية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات السكرتارية الإبداعية، هندسة البرمجيات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، الشراء المباشر، تخطيط عمليات الشراء، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (567) موظفًا حكوميًا، بـ (24) برنامجًا تدريبيًا، هي اختبار البرمجيات، إدارة الوقت، أساسيات قواعد البيانات، إعداد المدربين، الأرقام القياسية، الاشراف الاداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، القيود المحاسبية الحكومية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، الذكاء العاطفي، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (275) موظفة حكومية بـ (10) برامج تدريبية، هي إدارة النزاع في بيئة العمل، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد المدربين، التفويض، التكشيف والاستخلاص، الحقوق والمزايا المالية للموظف، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (317) موظفًا حكوميًا بـ (13) برنامجًا تدريبيًا، هي إدارة الوقت، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، الجداول الإلكترونية (Excel)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، تدقيق المستندات المالية الحكومية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، توزيع العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق (30) موظفة حكومية ببرنامج إعداد التقارير.