ولي العهد يعزي رئيس أفغانستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في كابل

صراحة – واس : بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : “تلقيت ببالغ الحزن نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، معرباً لفخامتكم عن إدانتي الشديدة لهذا العمل الإجرامي ومقدماً أصدق التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق، راجياً المولى العزيز أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.