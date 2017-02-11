دوري الاولى:فوز العدالة والفيحاء على الحزم والعروبة

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

العدالة – الحزم ( 1 – 0 )

العروبة – الفيحاء ( 0 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 36 نقطة )

2 – النهضة ( 34 نقطة )

3 – الفيحاء ( 34 نقطة )

4 – الشعلة ( 31 نقطة )

5 – هجر ( 28 نقطة )

6 – العروبة ( 28 نقطة )

7 – القيصومة ( 27 نقطة )

8 – نجران ( 27 نقطة )

9 – ضمك ( 27 نقطة )

10 – الحزم ( 26 نقطة )

11 – الجيل ( 24 نقطة )

12 – العدالة ( 24 نقطة )

13 – وج ( 23 نقطة )

14 – الوطني ( 22 نقطة )

15 – النجوم ( 21 نقطة )

16 – الطائي ( 18 نقطة )