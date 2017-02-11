عيادات تخصصية ومشاريع تطويرية بمستشفى النساء والولادة بسكاكا

صراحة – سكاكا : أوضحت وزارة الصحة أن مستشفى النساء والولادة بمدينة سكاكا قد شهد مؤخرًا عددًا من المشاريع التطويرية في الخدمات الطبية التي يقدمها لمراجعيه خلال الأشهر الأخيرة، والتي اشتملت على توسعة بعض الأقسام وافتتاح عيادات تخصصية،كما واصل مجمع خدمات حديثي الولادة في تقديم خدمات فحوصات السمع، والقلب، والأمراض الوراثية، والشبكية، مع التطعيمات الأولية، وتطعيم الفيروس التنفسي المخلوى، وتبليغ الولادة، موضحة أن المستشفى قد حافظ على إنجازاته في نسبة إجراء هذه الفحوصات منذ افتتاح المجمع، كما حصل على المركز الأول على مستوى المملكة (بنسبة 100%) في فحصي السمع والقلب لعدد المواليد بالمستشفى ‏وذلك عن شهر ديسمبر 2016 .

وأشارت (الصحة) إلى أن قسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة قد شهد إحلالًا جزئيًا لبعض الأجهزة بالعناية المركزة لحديثي الولادة؛ حيث شمل عدد 9 حضانات جدد، وعدد 4 أجهزة إشعاع ضوئي مزدوج، وعدد 8 أجهزة تدفئة للرضيع، وعدد 25 مهدًا لحديثي الولادة، كما تمت الموافقة على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحديثي الولادة بسعة 35 سريرًا، و8 غرف عزل، أربعة منها بضغط سلبي .

وبالنسبة إلى قسم النساء والولادة والعمليات، فقد بلغ عدد المواليد فيه 1.215 مولودًا خلال الثلاثة شهور الماضية، وبلغ عدد العمليات القيصرية التي تم إجراؤها 382 عملية، كما تم تزويد قسم النساء والولادة بمنظار جديد لعنق الرحم، وذلك للاكتشاف المبكر لأورام عنق الرحم، وتم أيضًا استكمال احتياجات قسم النساء والولادة من أجهزة مناظير البطن والمناظير الرحمية واستكمال الآلات والمعدات اللازمة لإجراء عمليات أمراض النساء بالمناظير؛ حيث تم إجراء أول جراحة بالمناظير لاستئصال ورم بمبيض لإحدى المريضات، والبالغ وزنه 20 كجم .

كما – تم بفضل الله – نجاح حالتي تلقيح صناعي لسيدتين، تعانيين من عقم (واحدة لمدة 6 سنوات والأخرى لمدة خمس سنوات)، بالإضافة إلى استكمال خطة توسعة قسم النساء والولادة بعدد عشرة أسرَّة، وذلك نظرًا للضغط الكبير على القسم؛ حيث أنه يستقبل حالات محولة من كل مستشفيات المنطقة الأخرى. كما تم اكتشاف حالة نادرة الحدوث (بنسبة 1 لكل 4000 جنين)، والتي يعانى فيها من استسقاء بالدماغ، مع وجود قيلة سحائية نخائية بأسفل ظهر الجنين تبرز منها السجايا النخاعية؛ حيث تمت – ولله الحمد – ولادة الطفل بنجاح .وكذلك تم استكمال تجهيز غرفة عمليات إضافية ثالثة، خاصة بجراحات الأطفال حديثى الولادة، من أجل استغلالها في إجراء جراحات المناظير، بينما تمت ولادة ثلاثة توائم بنجاح، وخرجت الأم والأطفال بصحة جيدة .

أما قسم الطوارئ والإسعاف، فقد استقبل 32.412 حالة خلال الثلاثة شهور الماضية، بينما يتم مواصلة مشروع تطوير قسم طوارئ الأطفال بالكامل، والذي يتضمن زيادة عدد الأسرًّة إلى 8 أسرَّة لفحص المرضى، و١٠أسرًّة للملاحظة الطبية، كما تم عمل مسارين منفصلين للحالات الحادة والحالات الباردة بعد إتمام عملية الفرز (بالنظام الكندى)، فضلًا عن استحداث عيادة للحالات المستقّرة، وغرفة عزل جديدتين بالطوارئ، وتركيب أجهزة طبية جديدة لمراقبة العلامات الحيوية، ومضخات للسوائل الوريدية .

وفيما يتعلق بالعيادات الخارجية، فقد تم إنشاء عيادة تخصصية للاستشاري الزائر في تخصص الأمراض العصبية للأطفال، وذلك حسب بروتوكول التعاون بين المستشفى ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، لتنضم لعيادة طب الأجنة و الحمل الحرج و التي تعمل بانتظام.