15 ألف متظاهر في فرنسا يطالبون أنقرة بالإفراج عن أوجلان

صراحة – وكالات : شارك حوالي 15 ألف متظاهر، يوم السبت 11 فبراير/شباط، في تظاهرة جرت بمدينة ستراسبورغ الفرنسية طالبت السلطات التركية بالإفراج عن زعيم “حزب العمال الكردستاني” ، عبد الله أوجلان.

وأوضحت وكالة “فرانس برس” أن قسما كبيرا من المتظاهرين وصلوا إلى ستراسبورغ بواسطة حافلات ركاب من ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وقالت الأطراف التي نظمت هذه الفعالية إن عدد المتظاهرين تراوح بين 15 و 17 ألفا، فيما أعلنت الشرطة أن التظاهرة شارك فيها من 12 إلى 15 ألف شخص.

وأشارت “فرانس برس” إلى أن المسيرة جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة، موضحة أن جميع المداخل إلى الشوارع التي عمتها التظاهرة تم غلقها بواسطة شاحنات.

يذكر أن عبد الله أوجلان، المتهم من قبل السلطات التركية في القيام بأنشطة إرهابية على أراضي البلاد، اعتقل في أراضي كينيا يوم 15 فبراير/شباط من العام 1999 من قبل الاستخبارات التركية، في عملية نفذت بدعم من الاستخبارات الإسرائيلية.

وأصدرت السلطات التركية، في البداية، حكما بإعدام الزعيم والمؤسس لـ”حزب العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان، لكنها خففت لاحقا العقوبة إلى السجن المؤبد، تحت ضغط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة إلى نيل عضويته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2012 بادرت السلطات التركية بمفاوضات سلام مع أوجلان هدفت إلى تسوية النزاع المسلح بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني، المستمر منذ عام 1984 والذي أودى بحياة حوالي 40 ألف شخص.

وتوصلت أنقرة و”حزب العمال الكردستاني” إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار تم تطبيقه عام 2013، لكن هذه الهدنة إنهارت في يوليو/تموز من العام 2015.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة لم تسمح لأسرة السجين عبد الله أوجلان بزيارته منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014، كما منعت محاميه من زيارته منذ انهيار وقف إطلاق النار.