دوري جميل : فوز الإتحاد وتعادل الإتفاق والفتح

صراحة _ نايف الزهراني :
أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
الاتفاق – الفتح ( 2 – 2 )
التعاون – الاتحاد ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
الاتفاق – الفتح ( 2 – 2 )
سجل هدفي الاتفاق : يوسف السالم (48′) , خوانمي كاليخون (52′)
سجل هدفي الفتح : أندريه فيليب “أوكرا” (39′) , عبدالله البلادي (90’+1)
التعاون – الاتحاد ( 1 – 2 )
سجل هدف التعاون : سعيد الدوسري (64′)
سجل هدفي الاتحاد : فهد الأنصاري (56′) , كارلوس فيلانويفا (59′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 44 نقطة )
2 – الأهلي ( 40 نقطة )
3 – النصر ( 38 نقطة )
4 – الاتحاد ( 38 نقطة )
5 – الشباب ( 26 نقطة )
6 – الاتفاق ( 22 نقطة )
7 – التعاون ( 21 نقطة )
8 – القادسية ( 20 نقطة )
9 – الباطن ( 19 نقطة )
10 – الرائد ( 19 نقطة )
11 – الفيصلي ( 17 نقطة )
12 – الفتح ( 15 نقطة )
13 – الخليج ( 14 نقطة )
14 – الوحدة ( 13 نقطة )