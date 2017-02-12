مقتل 15 مدنيا على يد داعش فى العراق

صراحة – وكالات : أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، السبت 11 فبراير/شباط، بأن عناصر تنظيم “داعش” أقدموا على حرق 15 مدنيا ينتمون لثلاث عائلات بينهم أطفال بتهمة “ترك أرض الخلافة”، جنوب غرب المحافظة.

وقال المصدر إن مسلحي “داعش” أحرقوا 15 مدنيا من أهالي قرية الشجرة بناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة، 55 كم جنوب غربي كركوك، بتهمة ترك أرض الخلافة والهروب من مناطق يسيطر عليها التنظيم باتجاه كركوك وصلاح الدين.

وأضاف المصدر أن التنظيم اعتقل أفراد هذه العائلات على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين، مشيرا إلى أنه قام بحرقهم أمام مجموعة من المدنيين، بعد أن قيدهم ووضع عليهم مادة النفط الأسود الخام وأضرم فيهم النار.

وتابع المصدر أن “داعش” توعد المدنيين الذين يهربون بالحرق.

يذكر أن قضاء الحويجة ونواحي الرشاد و الزاب والرياض والعباسي، جنوب غربي كركوك، تخضع منذ العاشر من يونيو/حزيران 2014، لسيطرة تنظيم “داعش”، حيث فر أكثر من 150 ألف مدني باتجاه كركوك.