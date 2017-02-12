بيونغ يانغ تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

صراحة – وكالات : قال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخا بالستيا أطلقته كوريا الشمالية قطع مسافة نحو 500 كيلومتر، واصفا عملية الإطلاق باستعراض للقوة من قبل كوريا الشمالية.

وقال مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان: “قطع الصاروخ مسافة نحو 500 كيلومتر، وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا دقيقا بشأن معلومات إضافية”. وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إنه دعا إلى اجتماع للأمن القومي.

من جانبه، صرح مسؤول في البيت الأبيض، السبت 11 فبراير/شباط، بإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا وإن البيت الأبيض يواصل مراقبة الوضع.

وقال المسؤول: “نحن على دراية بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا. الرئيس أطلع على الأمر، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

ورجح مسؤول أمريكي أن لا تكون التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية على صاروخ بالستي عابر للقارات.

وفي السياق، قالت وزيرة الدفاع اليابانية، تومومي إينادا، إن اليابان تبذل قصارى جهدها لجمع المعلومات ومراقبة الوضع فيما يتعلق بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية.