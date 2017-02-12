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12 فبراير, 2017   2185

سمو أمير جازان يرعى غدًا حفل افتتاح ملتقى ” حصين “

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صراحة – واس : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدًا ، حفل افتتاح ملتقى ” حصين ” لتعزيز الأمن الفكري الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ، تحت شعار ” الأمن الفكري أمن لبلادي ” وذلك بقاعة السنة التحضيرية بجامعة جازان ، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بجازان عبد الله بن محمد الشراحيلي، أن الملتقى على مدى خمسة أيام يهدف إلى الإسهام في تعزيز الأمن الفكري ، من خلال ما يتضمنه من دورات تدريبية ومحاضرات علمية ولقاءات حوارية إضافة إلى معرض مصاحب، مفيداً أنه يشارك في تقديم فقرات الملتقى العلمية والثقافية عدد من المتخصصين في هذا المجال.

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