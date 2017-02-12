وزير العمل يستقبل وزيرة تمكين المرأة بالجمهورية الإندونيسية

صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الخميس الماضي، على هامش مؤتمر (تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة والمحافظة على قيمها الإسلامية)، في محافظة جدة، معالي وزيرة تمكين المرأة بالجمهورية الإندونيسية السيدة يوهانا يمبايس، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

ورحب الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء بالسيدة يوهانا يمبايس، والوفد المرافق لها، مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المسارات.

حضر اللقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الأستاذ عبدالحكيم الشهراني، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله العليان.