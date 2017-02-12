انطلاق الانتخابات الرئاسية في تركمانستان

صراحة – وكالات : تجري في جمهورية تركمانستان الانتخابات الرئاسية، الأحد 12 فبراير/شباط، التي يتنافس فيها 9 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي، قربان قولي بيردي محمدوف.

وعدلت تركمانستان، الجمهورية السوفيتية سابقا، في العام الماضي الدستور لإلغاء الحد الأقصى لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس، مما يمهد الطريق أمام بيردي محمدوف، 59 عاما، ليكون رئيسا مدى الحياة.

وأصبح بيردي محمدوف، وهو طبيب أسنان، رئيسا قبل عقد من الزمن بعد أن شغل منصب وزير الصحة لمدة عشر سنوات قبل ذلك.

وتجري الانتخابات هذه المرة تحت إشراف عديد المنظمات الدولية، من تركيا والهند والصين وأفغانستان واليابان.