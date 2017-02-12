رئيس هيئة السياحة يرعى حفل افتتاح (المدينة عاصمة السياحة الإسلامية) السبت المقبل

صراحة – المدينة المنورة : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مساء السبت المقبل 21 جمادى الأول 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017م حفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.

وذكر المتحدث الرسمي للمناسبة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة م. خالد الشهراني: بأن اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف المناسبة من مختلف دول العالم الإسلامي في حفل الافتتاح، منوها بأن العد التنازلي للفعاليات قد بدأ مبكرا ليكون الحفل الأول من نوعه على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن الحفل سيشهد حضور العديد من المسؤولين بالمملكة وخارجها من وزراء وسفراء ومثقفين وأدباء وإعلاميين، مشيرا إلى نقل الحفل عبر شاشات العرض الضخمة مباشرة لعدد من المواقع بالمدينة ومنها ممشى الزهور بحديقة الملك فهد وممشى الهجرة ومجمع الراشد مول التجاري.

وأضاف: سيتم تدشين الفعاليات المصاحبة عقب حفل الافتتاح مباشرة وذلك بالعديد من الفعاليات والمهرجانات الشيقة والتي ستزيد من نسبة الجذب السياحي للمنطقة، مؤكدا سعي اللجنة المنظمة لظهور المناسبة على مدار العام بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة وقدرة المملكة بأبنائها وشبابها على تنظيم حدث استثنائي وعلامة فارقة في المفهوم السياحي الإسلامي.

وكان اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية قد تم في ختام أعمال اجتماع وزراء السياحة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في نيجيريا بتاريخ 23 ديسمبر 2015م.

ويعكس اختيار المدينة المنورة لهذا اللقب مكانة المدينة المنورة لدى المسلمين وما لها من قيمة دينية وتاريخية، لاحتضانها المسجد النبوي، ومسجد قباء، والعديد من المعالم التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية، ولما تضمه من معالم ومواقع سياحية وتراثية مهمة من متاحف وقصور تاريخية ومواقع أثرية.