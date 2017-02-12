هيئة الاتصالات: إحصائية سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية وتخص التطبيق الناشر فقط

صراحة – واس : أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الإحصاءات الخاصة بسرعة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع في المملكة التي يتم نشرها من أحد التطبيقات، وتم تداولها من بعض وسائل الإعلام مؤخراً مبنية على دراسات وتحليل لذلك التطبيق، وللذين فقط قاموا بتنزيل ذلك التطبيق، مؤكدة أنه ليس مؤشر رسمي لسرعة الإنترنت، و لا يعطي تحليل شامل ودقيق.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها حجم العينة المستخدم في إجراء الإحصائية، وتوزيعها على مستوى المنطقة الجغرافية المراد إجراء قياسات فيها، فضلًا عن ظروف إجراء القياسات نفسها.

ورأت أن ذلك يتضح من تفاوت ترتيب الدول في الإحصاءات المنشورة من قبل عدد من مالكي التطبيقات ذات مجال العمل المشابه، لأن الإحصاءات الدقيقة لترتيب السرعات تتطلب توفر منهجية دقيقة تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على القياسات التي تتم على تقنية محددة.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة الامم المتحدة المتخصصة بالاتصالات لم يصدر عنها إحصائية رسمية فيما يتعلق بسرعة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول ، مبينة أن المملكة تتبوأ المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت، وفقاً لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات.