وزير الخارجية يفتتح أعمال الاجتماع العام لرؤساء البعثات في الخارج

صراحة – واس : يفتتح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بمقر الوزارة أعمال الاجتماع العام لرؤساء البعثات في الخارج بحضور رؤساء البعثات والمندوبين الدائمين للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية.

وتناقش اجتماعات الملتقى الرابع لرؤساء البعثات التي تستمر خمسة أيام تحت عنوان “رسالة السفير”، المستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، ومجمل القضايا الإقليمية والعالمية، إضافة إلى بحث سبل تطوير أداء البعثات في الخارج وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والتوجيهات السامية بتطوير الأداء في قطاعات الدولة كافة .

ويتضمن برنامج الاجتماع العام لرؤساء بعثات المملكة في الخارج على العديد من الجلسات وورش العمل، من بينها لقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء في أجهزة الدولة، وذلك بهدف بحث ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالوزارة وتبادل الرؤى حول تنفيذها، إضافة إلى تفعيل التنسيق بين بعثات المملكة في الخارج وتلك الأجهزة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المتعلقة بمهامها على الساحة الخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ويعد هذا الاجتماع، الرابع لرؤساء بعثات المملكة في الخارج، حيث بدأ في العاصمة الرياض عام 1427هـ / 2006م وحمل شعار “الارتقاء بالأداء الدبلوماسي”، وأعقبه الاجتماع الثاني عام 1431هـ /2010م الذي ناقش الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الخارجية ودور البعثات في تنفيذها، ثم الاجتماع الثالث لرؤساء البعثات عام 1435هـ / 2013م الذي ركز على مراجعة استراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني.