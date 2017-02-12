تعليم الزلفى يطلق 92 برنامجًا تدريبيًا للفصل الثاني

صراحة – الزلفى : أطلق مركز التدريب والابتعاث التابع لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ (92) برنامجاً تدريبياً شملت العديد من مجالات العمل التعليمي والموجهة لقادة المدارس ووكلائها والمعلمين ورواد النشاط وأمناء المصادر ومشرفي المجالات، ومنسقي البرامج، والمرشدين، والموظفين الإداريين في جميع المراحل والتخصصات، وأوضح مدير التدريب والابتعاث الأستاذ أسامة الرميح أن التدريب يعمل على تحقيق النمو المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية، ويرفع مستوى أدائهم في العملية التعليمية، ويزيد من طاقتهم الإنتاجية، مشيراً إلى أن خطة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1438/1437هـ تم تصميم برامجها وفق الاحتياج التدريبي لمنسوبي التعليم، وأضاف الرميح أن الخطة اشتملت على العديد من البرامج واللقاءات وأنه تم التركيز على مجموعة من المهارات الأساسية والمتقدمة، ومن برامجها: وطني انتمائي، الشراكة المجتمعية، التقويم من أجل التعلم، التعلُّم النشط، التعلم بالاستقصاء، أدوات الدرس التفاعلي، طرق التدريس الإبداعية، مبادئ إبداعية، تدريب المدربين.