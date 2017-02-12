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12 فبراير, 2017   2921

هيئة الأرصاد تُغرِم 48 منشأة وتُغلق 11 مصنعاً مخالفاً للاشتراطات البيئية

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صراحة-جدة:غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 48 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية, وكذا إغلاق 11 مصنعاً في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، تبوك، والمناطق الجنوبية.
وتهدف حملات الهيئة التفتيشية التي شملت مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم والزجاج و البلاستيك، كذلك مصانع تكرير الزيوت والخدمات الصناعية والكسارات , إلى تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئة التي تضمن صَون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع .

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