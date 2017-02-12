معالي الرئيس العام يستقبل قائد الفرقة الميدانية بالمسجد الحرام

صراحة-الرياض:في بداية اللقاء رحب معاليه السديس بالضيوف ، وشكرهم على جهودهم المباركة ، وأضاف معاليه أننا كلنا رجال أمن ،وعلى من يرا أي شيء يثير الريبه أن يساعر ويبلغ رجال الأمن، داعياً الله أن يحمي بلاد الحرمين وبلاد المسلمين ورجال أمننا البواسل من كيد الكائدين، وعبث العابثين.

ومن جهتهم شكر كلاً من سعادة النقيب عبدالعزيز السلمي والمصلين معالي الرئيس العام على حسن الاستقبال وحفاوة وكرم الضيافة. استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة الرئيس العام قائد الفرقة الميدانية بالمسجد الحرام سعادة النقيب عبدالعزيز السلمي وعددٌ من المصلين.