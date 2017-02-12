معالي الرئيس العام يستقبل رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية

صراحة-الرياض:استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الدكتور إسماعيل بن عثمان الماحي والدكتور صلاح الدين جعفر.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالضيوف، وقال: أننا نثمن دور الرئيس الدكتور إسماعيل والمجهودات التي تقوم بها جماعة أنصار السنة المحمدية ، ونعبر عن سعادتنا وسرورنا بهذا اللقاء المبارك.

وأضاف معاليه أن هذا ما ينبغي على كل مسلم من خلال توظيف الإسلام في كافة جوانب الحياة، وتمثيل الإسلام باعتداله ووسطيته وحواره، وتجسيد هذه المعاني في الحياة الواقعية.

ومن جهتهم شكر كلاً من فضيلة الدكتور إسماعيل والدكتور صلاح الدين معالي الرئيس العام على حسن الاستقبال وحفاوة وكرم الضيافة.