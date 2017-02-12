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12 فبراير, 2017   2323

المجلس البلدي بالقوز يعقد اجتماعه الثاني للعام الحالي

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صراحة-مكة المكرمة:عقد المجلس البلدي بمركز القوز التابع لمحافظة القنفذة اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي برئاسة رئيس المجلس الحسن السيد، حيث نوقش الحساب الختامي للبلدية للعام المالي الحالي، ومشاريع مبادرة تصريف السيول ومبادرات المباني والمرافق البلدية، والطرق وأولويات المشاريع، ومعاملات وطلبات المواطنين .
وعبر رئيس المجلس عن شكره لرئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم الفقيه وكل منسوبي الجهاز على النجاح في تدشين مركز الخدمات المركزية وشارع الشهداء، وشكر أعضاء المجلس البلدي على مشاركتهم الفاعلة والتكاملية لدور هذه المؤسسة .
من جانبه أوضح رئيس البلدية عضو المجلس أن البلدية تعرض جميع المشاريع والخطط والبرامج المقترح تنفيذها على المجلس لإقرارها، واتفق الجميع على تشكيل لجان للقيام بزيارات ميدانية لبعض المشروعات المنفذة، وبعض الأعمال طور التنفيذ، وبعض طلبات المواطنين، وكتابة التقارير اللازمة لذلك.
وأكد رئيس المجلس في نهاية الجلسة على سرعة عرض خطط اللجان وآلية التنفيذ وعرضها في الجلسة القادمة .

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