صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية شراكة للتمويل مع البنك العربي الوطني

صراحة-الرياض:أبرم صندوق التنمية الزراعية اليوم في مقره بالرياض اتفاقية شراكة في مجال التسهيلات الائتمانية مع البنك العربي الوطني ، وذلك في إطار رسالة الصندوق للإسهام في تحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، من خلال تحقيق أهداف الصندوق بتقديم منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة بالشراكة مع البنوك التجارية تسهم بدورها في المحافظة على البيئة وحماية واستدامة الموارد الطبيعية.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق نائب المدير العام للائتمان بدر بن سليمان المالك، وعن البنك رئيس إدارة الخدمات المصرفية التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن عبدالله النشوان.

يذكر أن الصندوق ومن خلال الاتفاقية يقدم ضماناً مالياً لحصول عملاء الصندوق على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية المتمثلة في الحصول على اعتمادات مستنديه وإعادة تمويلها من قبل الشريك (البنك العربي الوطني) يتم بموجبه تمويل استيراد الحطب