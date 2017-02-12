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12 فبراير, 2017   2921

جامعة تبوك تعلن عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا لعام 1438 – 1439 هـ

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صراحة -الرياض:أعلنت جامعة تبوك ممثلةً في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب التقديم الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438هـ _1439هـ.

حيث يبدأ استقبال الطلبات يوم الأحد الموافق: 29/5/1438هـ وحتي يوم الخميس الموافق: 10/6/1438هـ، على الرابط التالي

 http://edugate.ut.edu.sa/ut/init 

حيث سيستمر التسجيل مدة 12 يوماً.

كما دعت عمادة الدراسات العليا بجامعة تبوك جميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا زيارة موقع العمادة والاطلاع على شروط القبول للبرنامج على الرابط التالي http://edugate.ut.edu.sa/ut/init

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