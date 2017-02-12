أمير المنطقة الشرقية يرأس بعد غد اجتماع مجلس المنطقة الشرقية

صراحة-الرياض:يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بعد غد، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الأولى في دورة الانعقاد السابع، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة .

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيل أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض موازنة الجهات الحكومية بالمنطقة وما اعتمد لها من مشروعات تنموية في ميزانية الدولة للعام المالي ( ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ).

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع تدشين البوابة الإلكترونية للمجلس بمتابعة مشروعات المنطقة الشرقية وإدارة اجتماعات مجلس المنطقة ومؤشرات أداء مشروعات الجهات الحكومية