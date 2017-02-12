التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب العامري
12 فبراير, 2017   2461

الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب العامري

000-1925376761486897017179

 

صراحة-جيزان:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، وأبناء وأشقاء الشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري، الذي استشهد مدافعـًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .
وعبّر سمو أمير منطقة جازان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد العامري، معبرًا عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن .
وقدم الشيخ العامري شكره وكافة أبناء وأشقاء الشهيد للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم, سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA