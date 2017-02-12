الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب العامري

صراحة-جيزان:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، وأبناء وأشقاء الشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري، الذي استشهد مدافعـًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وعبّر سمو أمير منطقة جازان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد العامري، معبرًا عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن .

وقدم الشيخ العامري شكره وكافة أبناء وأشقاء الشهيد للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم, سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره .