أمانة الشرقية ترتبط الكترونياً بشهادة الزكاة عبر “يسّر”

صراحة-الدمام:فعّلت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية ” يسّر ” ومن خلال قناة التكامل الوطنية والخدمات ( خدمة شهادة الزكاة) عبر الارتباط الإلكتروني بهيئة الزكاة والدخل، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية، الأمر الذي من شأنه الإسهام في رفع مُعدلات الوثوق والسرعة بتقديم الخدمات البلدية .

وأوضح المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات المهندس حمدان بن عوده العرادي أن هذا التفعيل سيُمكّن الأمانة من التحقق من بيانات شهادات الزكاة لكافة المتعاملين كالمستفيدين والمقاولين والشركات والمستثمرين لتسريع الخدمات البلدية الخاصة بالتراخيص بمختلف متطلباتها، إضافة الى المناقصات والمزايدات والمستخلصات المالية، وغير ذلك من الخدمات التي تتطلب مثل هذه البيانات، مشيراً إلى أن ذلك يعد ترجمة لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ورؤية المملكة 2030 الهادفة الى التيسير على المستفيدين وخدمتهم بصورة أمثل .

وأضاف أن هذا التفعيل من شأنه الارتقاء بمستوى حزم من الخدمات البلدية ورفع مستوى الوثوق والأداء، والإسهام بتقليل زمن تقديم الخدمات، كما يأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتكامل المعلوماتي الإلكتروني مع الوزارات والجهات ذات العلاقة حيث تم مؤخراً تفعيل الارتباط بعدد من الوزارات، وجاري العمل للارتباط بالعديد من الخدمات التكاملية التي سيتم اطلاقها في سبيل التيسير على المستفيدين.