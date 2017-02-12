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12 فبراير, 2017   1978

أمير جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

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صراحة-جيزان:قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط اللواء سلطان بن عبدالمحسن العليان رتبته الجديدة، بحضور مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي .
وتمنى سموه للواء العليان المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل .
من جهته عبر اللواء العليان، عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان على هذه الثقة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.

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