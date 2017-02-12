أمير جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

صراحة-جيزان:قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط اللواء سلطان بن عبدالمحسن العليان رتبته الجديدة، بحضور مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي .

وتمنى سموه للواء العليان المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل .

من جهته عبر اللواء العليان، عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان على هذه الثقة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.