اللواء الحمزي : المملكة جادة في محاربة الإرهاب والانحراف الفكري

صراحة – الرياض : اوضح سعادة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في كلمة بمناسبة منح سمو ولي العهد نائب رئبس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميدالية جورج تينت أن المملكة جادة في محاربة الإرهاب والانحراف الفكري .

كما اوضح المملكة العربية السعودية تنتهج سياسة واضحة وحازمة في مواجهة ومحاربة الإرهاب إلى أن أصحبت رائدة في هذا الشأن بين دول العالم في ظل الجهود الكبيرة من القيادة الرشيدة ،وتعاملها الجاد بموضوعية مع قضايا الإرهاب والانحراف الفكري وما حققته من نتائج ملموسة في تجفيف منابع الفكر الضال والتصدي باستباق لخلاياه.

واوضح إن ميدالية ” جورج تينت ” التي منحت لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله من وكالة الاستخبارات الأمريكية للعمل الإستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب تعتبر مصدر فخر واعتزاز للوطن والمواطن واختيار موضوعي لرجل دولة كرس وقته وجهده في محاصرة الإرهاب ومكافحته فكان همه الأول حفظ الأمن في بلادنا الطاهرة.

وذكر أن تعامل سموه مع هذا الملف بشكل علمي من خلال تطويره لمفهوم العمل الأمني الممنهج، الذي تناول أبعاداً مختلفة وحيثيات كثيرة نظراً لما يمتلكه سموه الكريم من خبرة طويلة وكفاءة إدارية عالية مكنته من السير بشكل ثابت في تأمين الحماية للمنطقة وفق معايير نجاح أفضت إلى حصول سموه على هذه الجائزة المستحقة، وتأتي العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية في جدة والمدينة المنورة تأكيداً لاستحقاق سموه وبجدارة واستمراراً للمنجزات الكبيرة لرجال الأمن السعودي.

في الختام نسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة رجال أوفياء يبذلون الغالي والنفيس لينعم الوطن والمواطن بنعمة الأمن والاستقرار.