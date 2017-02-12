هيئة السوق المالية تعيد تشكيل لجنتها الاستشارية

صراحة – خالد الحسين : أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية في دورتها الرابعة. وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة. وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية. وستضم اللجنة في عضويتها لدورتها الرابعة الأستاذ/ أيمن بن محمد السياري – وكيل المحافظ للاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي – المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار ، الأستاذ/ فواز محمد الفواز- نائب الرئيس التنفيذي للمالية، شركة التصنيع الوطنية، الأستاذ/ راكان عبدالله أبو نيان – الرئيس التنفيذي للاستثمار، ابو نيان القابضة، الأستاذ/ عبدالله بن صالح السويلمي – الرئيس التنفيذي، شركة أمد الدولية، الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن – الرئيس التنفيذي، كريديت سويس العربية السعودية، الاستثمار كابيتال، الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان – الرئيس التنفيذي، شركة تداول، الدكتور/ زياد بن سمير بن خشيم مؤسس وشريك مدير،خشيم محامون ومستشارون بالتعاون مع ألن أند أوفري، الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي – شريك، شركة ارنست ويونغ، الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس – نائب المحافظ لشؤون الاستثمار ،المؤسسة العامة للتقاعد، الأستاذ/ مطلق بن حامد البقمي- رئيس التحرير, صحيفة مال ، الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر. – أستاذ المالية والاستثمار المساعد, رئيس قسم المالية، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 2/11/1434هـ الموافق 8/9/2013م باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية ، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

وبهذه المناسبة، قدم مجلس الهيئة شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية في الدورة الماضية على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية درست خلال الدورة السابقة العديد من المواضيع وقدمت الآراء والتوصيات حيالها، وقد شملت تلك المواضيع : سوق الصكوك وأدوات الدين الأخرى في المملكة العربية السعودية، وتحول الشركات من معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وتفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في مجالس إدارة الشركات المدرجة، والتقاء المصالح في إدارة المحافظ بين مصالح المستثمرين ومديري الاستثمار، والمعلومات والإفصاحات حول القطاع والسوق خاصة في التقارير السنوية، أفضل الممارسات المطبقة على مكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة الشركات المدرجة، وخلق سوق لتجارة الطاقة.

كما ناقشت اللجنة مجموعة من المواضيع الأخرى وابدت المرئيات حيالها ومنها: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ومشروع النظام الأساس للمنشأة ذات الغرض الخاص، وبرنامج هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والقواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية، والقوائم المالية الربعية للربع الرابع.

وبالإمكان الاطلاع على نبذة موجزة عن أعضاء اللجنة في دورتها الرابعة على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: