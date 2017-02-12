مكافحة المخدرات تشارك ضمن اكثر من 40 جهة في ملتقى ارامكو

صراحة _ نايف الزهراني : شاركت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بمعرض ضمن اكثر من 40 جهة في ملتقى ارامكو السعودية التطوعي الثاني .

وعرض بالمعرض مبادرة (صديق الوقاية) للعمل التطوعي والذي تتبناه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار ملتقى مكة الثقافي ( كيف نكون قدوة ) .

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية المقدم ناصر الزهراني بأن مبادرة صديق الوقائة هو مشروع لدعم المتطوعين للمساهمة في برامج التوعية لزيادة الوعي لدى المتطوعين أولاََ بطريقة غير مباشرة والمجتمع ثانياََ من خلال البرامج التي يشارك بها المتطوعين .

وذكر الزهراني بأن مبادرة صديق الوقاية يهدف الى الاستفادة ايضاََ من خبرات ومهارات الشباب والفتيات في المساهمة في حماية ابناء هذا البلد الغالي .

واحتوى المعرض على اجهزة الايباد والتي من خلالها يمكن لزوار المعرض التسجيل في مبادرة صديق الوقاية الالكتروني عن طريق التطبيق الاص بالمبادرة .