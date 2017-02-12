كأس الملك : الأهلي يخوض مواجهة قوية للدفاع عن لقبه أمام القادسية غداً



صراحة – نواف العايد : يخوض الأهلي “حامل اللقب ” غداً مواجهة قوية في طريقه للدفاع عن لقبه عندما يلتقي نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر , ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء قوياً وتنافسياً خاصة وأن الفريقين التقيا الأسبوع الماضي ضمن منافسات الدوري السعودي وانتهى اللقاء لمصلحة القادسية 4 ـ 1 , وبالتالي يسعى الأهلي لرد اعتباره ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه , وفي المقابل يأمل القادسية أن يواصل نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه “البرازيلي “أنجوس , وتحقيق الفوز للوصول إلى دور الثمانية,

ووصل القادسية لهذا الدور بفوزه على الصفا في دور الـ32 ( 4 ـ 0 ) , فيما تغلب الأهلي على الشعلة ( 2 ـ 1 ) .