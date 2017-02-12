جامعة الملك فيصل تطلق جائزة ( بارز ) للتميز الطلابي



صراحة – فيصل القحطاني : اطلقت عمادة شؤون الطلاب بمدير جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء جائزة (بارز) للتميز الطلابي، التي ترتكز على مجموعة من المعايير المهتمة بإعداد وبناء وانتقاء نماذج رائدة من طلاب الجامعة المتميزين لإذكاء روح التنافس بينهم، بإشراف وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر، وسعيًا لتحفيز طلبة الجامعة في إطار استراتيجيتها 2020 ؛ لتحقيق التميز في التعلم والتعليم وخدمة المجتمع من خلال الاعتماد على عناصر المنظومة التعليمية، وذلك بما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، .

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي أن البرنامج يسعى إلى تكريم الصفوة المتميزة من بين طلاب جامعة الملك فيصل لمن احتلوا الصدارة بين زملائهم فيما يخص السلوك والمشاركة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية فضلاً عن التميز في الأداء والتحصيل الدراسي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال الهدف العام إلى تحقيق أهداف فرعية منها غرس مجموعة من القيم والسلوكيات المعنوية لدى طلبة الجامعة، والتعرف على طلبة الجامعة المثاليين وتشجيعهم مادياً ومعنوياً، وتشجيع الطلبة على اكتساب المعرفة والتفوق الدراسي، وتقييم انضباط الطلبة في شتى أنشطة الجامعة، وحث طلبة الجامعة على المشاركة في الأنشطة داخل وخارج الجامعة، وتشجيع روح التنافس الشريف بين طلبة الجامعة، والوقوف على تحديد كفاءة وفاعلية طلبة الجامعة، إضافة تشجيع الكليات للنهوض بالنشاط اللاصفي في الجامعة.