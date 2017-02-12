هيئة السياحة ترخص متاحف عبدالروؤف خليل في جدة

صراحة – خالد الحسين : رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، متحف الطيبات ، بعد استيفاء متطلبات وسائل الأمن والسلامة لزوار المتحف والعاملين فيه، والمحافظة على المقتنيات الفريدة التي تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الريالات، التي ترى الهيئة لزاماً أنها ثروة وطنية لا بد من المساهمة في المحافظة عليها.

وقام مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري اليوم بتسليم تراخيص المتاحف التراثية ، تشمل (الطيبات، الفنون الجميلة، عبدالروؤف خليل) في مقر المتحف الرئيسي بجدة ، تسلمها المشرف على متاحف عبدالروؤف خليل يوسف كيكي ، وكان قد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمتابعتها وترخيصها.

وأوضح العمري أن الهيئة تنظر لكافة المتاحف الخاصة في جميع مناطق المملكة بعناية فائقة ودعم منقطع النظير ، وتمنحها ما تستحقه من المؤازرة والتشجيع، إيماناً من الهيئة برسالة المتاحف ودورها المحوري في إبراز العمق الحضاري للمملكة ،لافتاً الى أن الترخيص رسمياً لمتاحف عبدالرؤوف خليل الثلاثة في جدة يعد تظاهرة ثقافية سارة لمحبي الآثار والمهتمين بالتراث، نظراً لما تمثله هذه المتاحف من الأهمية ، كونها تحظى بالأولوية على قائمة المسارات السياحية المعتمدة في المنطقة ، لما تؤديه هذه المتاحف الخاصة من دور مهم في خدمة وتعريف المجتمع بكافة شرائحه بآثار وتراث المملكة الثقافي.

من جانبه رفع المشرف على المتاحف يوسف كيكي ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعمه وتشجيعه وتوجيهه بترخيص المتاحف الثلاثة عاجلاً، مقدراً لإدارة المتاحف بالهيئة وفرعها في جدة جهودهم في تسريع إجراءات جميع التراخيص.