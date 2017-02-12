أرامكو تدشن ملتقاها التطوعي في نسخة الثانية ” تطوعي قدوة “

صراحة – نواف العايد : دشنت أرامكو السعودية أمس ، ملتقاها التطوعي في نسخة الثانية تحت شعار ” تطوعي قدوة ” بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين ومسؤولي القطاعات الحكومية ومسؤولي شركات القطاع الخاص ، وحضور أكثر من 1000 شخص ، وذلك بمقر النادي الاجتماعي للشركة بجدة.

وشارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الدكتور سالم الديني بورقة عمل عن ( العمل التطوعي ورؤية السعودية 2030) ، مستعرضاً جهود الوزارة في دعم العمل التطوعي ، كاشفاً عن ستة مشاريع وطنية لتمكين العمل التطوعي لتتواكب مع رؤية 2030 التي وضعت ضمن أهدافها رفع عدد المتطوعين في المؤسسات غير الربحية إلى مليون متطوع سنوياً .

وأشار الديني إلى إنشاء منصة إلكترونية وطنية للمتطوعين ، ومشروع تطوع المحترفين (هارون) ، بجانب تنفيذ حملات توعوية للتحفيز على العمل التطوعي ، ومشروع محفزات وبرامج للتطوع ، وتصميم الفرص التطوعية داخل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ، ومشروع مؤسسة العمل التطوعي.

وشدد على ضرورة تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى المجتمع ، مستعرضاً جهود الوزارة خلال الملتقى، على عدة أهداف إستراتيجية لتمكين العمل التطوعي ضمن برنامج التحول الوطني ، تتمثل في إقامة ورش عمل تقيمها بمشاركة الجهات ذات العلاقة لتستمتع إلى صوت المستفيدين من المبادرات والمشاريع التي ستطلقها في هذا الجانب.

وثمن وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جهود ” أرامكو السعودية ” ومبادراتها التي تقدمها لتحويل التطوع إلى ثقافة ، مشيراً خلال كلمته الرئيسية في الملتقى إلى أن وزارة العمل مسؤولة بشكل كبير عن العمل التطوعي ‏وممارساته ، مؤكداً أهمية العمل التطوعي الذي بات بمفهومه الواسع هو العطاء دون النظر إلى المقابل.

من جانبه رحب مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية المهندس عمر العبد اللطيف بالمشاركين في الملتقى ، موضحاً أن إقامة الملتقى يأتي في ظل رؤية طموحة لوطن يعتمد على سواعد أبنائه ، ويهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز دور القدوة لدى الفرد والأسرة والمجتمع ، بجانب التركيز على قصص النجاح والجهود والمبادرات التطوعية.

وأشار إلى أن الملتقى التطوعي يشارك في فعالياته 40 جهة حكومية وخاصة ، و20 قصة نجاح ملهمة ، و12 متحدثاً ، مبينا أن المتطوعين نجحوا بحماسهم الدؤوب ورغبتهم الصادقة في خدمة المجتمع ، كما نجحوا بمهاراتهم المتعددة في تكوين علاقات ناجحة تساعد على إكتساب مكانة إجتماعية ، تترجم مشاعر الولاء والإنتماء إلى واقع ملموس ، واستثمار للوقت بشكل صحيح ، ما عكس صورة رائعة للشباب الطموح لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

إلى ذلك استعرض رئيس قسم المواطنة في أرامكو السعودية خالد الحازمي في ورقة عمل عن “العمل التطوعي المؤسسي ركائز العمل التطوعي وتعزيز قيم المواطنة وإستثمار طاقات الشباب ، متطرقاً إلى احترافية العمل التطوعي في ظل التحديات والمتغيرات ونقل المعرفة والتطوع التخصصي ، وفق نقلة نوعية لاستثمار الشباب والشابات.