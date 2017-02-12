التدريب التقني تعلن عن قبول أكثر من (27) ألف متدرب ومتدربة في الفصل الثاني

صراحة – فيصل القحطاني :أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول ( 27.276) متدرباً ومتدربة في الكليات والمعاهد التقنية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1438-1439هـ.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن هذا الفصل تم قبول ( 20.693) متدرباً ومتدربة في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية بارتفاع نسبته ( 17%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل عدد المقبولين بالكليات التقنية العالمية (4583) متدرباً ومتدربة بارتفاع بلغ (23 %) مقارنة بالعام السابق، في حين تمّ قبول (2000) متدرباً في المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لتصل نسبة ارتفاع المقبلوين في هذه المعاهد (20 % ) مقارنة بالفصل الثاني من العام الماضي.

وأكد الزهراني أن المؤسسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد في جميع المدن والمحافظات، وتقديم برامج تدريبية نوعية ومتجددة حسب احتياج سوق العمل المحلي، أبرزها تخصصات السياحة, والتقنية الكهربائية والطاقة ,وتخصصات النفط والغاز، والتقنية الغذائية، وصيانة الطائرات ، وعلوم الحاسب الألي وتقنية المعلومات، الأمر الذي ساهم في زيادة إقبال الشباب على الكليات والمعاهد التقنية وارتفاع أعداد المتقدمين والمقبولين على البرامج التدريبية التقنية والمهنية .

وأضاف الزهراني أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصت على التوسع في تقديم البرامج التدريبية لخريجي المرحلة الثانوية واستيعاب أكبر عدد من المتقدمين والمتقدمات، حيث تمّ مؤخراً تشغيل 45 فرعاً جديداً للكليات التقنية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية من خلال 37 كلية تقنية للبنين و19 كلية تقنية للبنات إضافةً إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات و 66 معهد صناعي ثانوي و 24 معهد يتمّ تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال في كافة مناطق المملكة.