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12 فبراير, 2017   2737

ولي ولي العهد يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود المملكة لإعادة الاستقرار في المنطقة

2017-02-12_174243

صراحة – فيصل القحطاني : اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .
وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الملفان السوري واليمني ، والجهود التي تبذلها المملكة لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ، بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة .
حضر الاجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ومعالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.
كما حضره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفير الأمم المتحدة في المملكة اشوك نيقام .

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