البيع على الخارطة يرخص لتطوير 500 أرض سكنية في مخطط تاروت

صراحة – خالد الحسين : أصدر برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة الإسكان ” وافي “, رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة (أراضي) لمشروع مخطط تاروت “نيوبيش” الواقع بمدينة القطيف التابع لشركة الرميح القابضة.

وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد بن سعود الغزواني أن إجمالي المساحة المقام عليها المشروع تقدر بـ 319,304 ألف م2، وتتوزع على أكثر من ( 500 ) قطعة أرض، وقد تم فعلياً البدء بتطوير المشروع حيث بلغت نسبة الإنجاز 12%, مبينًا أن لجنة البيع على الخارطة في وزارة الإسكان هي الجهة المعنية من خلال “وافي” بإصدار تراخيص البيع أو التأجير على الخارطة وهو بيع أو تأجير الوحدات العقارية لأي غرض، قبل أو أثناء مرحلة التطوير، وفقا للخطة الزمنية والمواصفات والمخططات المُعدة في العقد للوحدة العقارية كما في صورتها النهائية، والتزام المطور بذلك. كما يرخص البرنامج لبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.

وأفاد الغزواني أن برنامج “وافي” يقوم بمتابعة جميع المشاريع المرخصة من قِبل اللجنة، من خلال برنامج الجولات الرقابية والزيارات الميدانية لضمان التأكد من استمرارية العمل فيه وفق الخطة المجدولة لكل مشروع وصولا للوفاء بعقود المشترين وتسليم الوحدة العقارية في المواعيد المحددة دون تأخير.

يذكر أن البيع على الخارطة يعد أحد سبل تملك العقار والذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بجودة عالية وسعر مناسب، إضافة إلى أنه يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين وبدون نسبة فائدة خلافا لوسائل التمويل الأخرى مما يساعد في خفض تكاليف المشروع, بالإضافة إلى أن البيع على الخارطة يخلق فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، ويوفر أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك.