انطلاق فعاليات ومعرض يوم السلامة البحري بالجبيل

صراحة – نواف العايد : افتتح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله الغفيلي اليوم ، معرض يوم السلامة البحري للعام الحالي ، الذي ينظمه مركز السلامة بالأسطول الشرقي في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل ، بمشاركة عدد من الهيئات والشركات والدوائر الحكومية ، وذلك بقاعة الرياض للاحتفالات .

وتجول اللواء الغفيلي ، بعد قص الشريط في أنحاء المعرض واستمع لشرح تفصيلي لكافة المعروضات وطرق استخدامها من قبل الشركات والهيئات المحلية ، من أبرزها شركة سابك ، والدفاع المدني ، والهيئة الملكية ، والمرور .

وقد تخللت فعاليات افتتاح ” يوم السلامة البحري ” ، حفل خطابي ، في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز للنشاط الثقافي ، بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى مدير مركز السلامة بالأسطول الشرقي العميد البحري صالح الزهراني كلمة ، تضمنت شرحاً لأهداف إقامة يوم السلامة البحري والشرائح المستهدفة وأهمية دور السلامة ، واتباع طرقها الصحيحة في الحياة العملية والخاصة.

بعدها أقيمت محاضرة بعنوان ” الأنظمة المرورية الجديدة ” قدمها الرائد عبد العزيز بن محمد العجالين من منسوبي مرور محافظة الجبيل.

وتتواصل فعاليات يوم السلامة البحري ، حيث ستقام محاضرة في بعنوان ” السلامة في بيئة العمل ” يقدمها كبير المعلمين في مواد الهندسة والسلامة مشرع بن عائض العتيبي ، التي تستهدف الشباب والكبار ، كما سيلقى الدكتور عمر بن صالح حسن أبو إبراهيم من منسوبي معهد الجبيل محاضرة بعنوان ” السلامة في بيئة العمل ” في ثاني أيام المعرض.

يذكر ان معرض يوم السلامة البحري الذي يستمر يومن يستهدف كافة منسوبي القوات البحرية في المنطقة الشرقية .