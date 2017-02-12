الرئيس اليمني يشكل غرفة عمليات مشتركة للعاصمة المؤقتة عدن

صراحة – فيصل القحطاني : أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم أوامر بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.
ويهدف الإجراء الذي تم اتخاذه خلال اجتماع إستثنائي للقيادات العسكرية والأمنية ترأسه هادي، بحضور رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز استتباب الأمن بصورة عامة، واستكمال إدماج منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم بصورة عاجلة.
وكُرس الاجتماع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية للوقوف على جملة الأوضاع والمستجدات واتخاذ ما يلزم تجاهها.
وأكد الاجتماع أن رحلات الطيران إلى مطار عدن مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي ، واستعرض الرئيس اليمني أمام القيادات العسكرية والأمنية صورة موجزة عن مجمل التطورات التي تشهدها البلاد على صعيد النجاحات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من قوات التحالف العربي على أكثر من صعيد.
وقال هادي إن” الانتصارات التي تحققت تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف للعبور الآمن إلى المستقبل الذي ينشده الجميع في اطار وطن اتحادي عادل ومستقر”.
وحمل الرئيس هادي جميع الأطراف مسؤلياتهم في استتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والبلاد بشكل عام.