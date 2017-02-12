الرئيس اليمني يشكل غرفة عمليات مشتركة للعاصمة المؤقتة عدن

صراحة – فيصل القحطاني : أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم أوامر بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة ‏تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.‏

ويهدف الإجراء الذي تم اتخاذه خلال اجتماع إستثنائي للقيادات العسكرية والأمنية ترأسه هادي، ‏بحضور رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز ‏استتباب الأمن بصورة عامة، واستكمال إدماج منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم بصورة عاجلة.‏

وكُرس الاجتماع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية للوقوف على جملة الأوضاع ‏والمستجدات واتخاذ ما يلزم تجاهها.‏

وأكد الاجتماع أن رحلات الطيران إلى مطار عدن مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي ، واستعرض الرئيس اليمني أمام القيادات العسكرية والأمنية صورة موجزة عن مجمل ‏التطورات التي تشهدها البلاد على صعيد النجاحات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني ‏والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من قوات التحالف العربي على أكثر من صعيد.‏

وقال هادي إن” الانتصارات التي تحققت تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف للعبور الآمن إلى المستقبل الذي ينشده الجميع في اطار وطن اتحادي عادل ومستقر”.‏

وحمل الرئيس هادي جميع الأطراف مسؤلياتهم في استتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن ‏والبلاد بشكل عام.‏