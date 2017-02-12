الفارس أحمد العسيري يحقق كأس وزارة الداخلية

صراحة – خالد الحسين : حقق الفارس أحمد العسيري مع حصانه ” إيمار زد” كأس وزارة الداخلية أمس ضمن فعاليات اليوم الختامي لبطولة قفز الحواجز المفتوحة، التي انطلقت الأربعاء الماضي على ميدان مركز العيد للفروسية بالجنادرية.

وأحرز العسيري اللقب وسط مشاركة 12 فارساَ تنافسوا في جولتين بعد أن أنهى المنافسة بدون أخطاء وبفارق الزمن عن صاحب المركز الثاني الفارس بندر بن محفوظ وحصانه “سارتوجا” وجاء في المركز الثالث الفارس مشاري الحربي والحصان “زيدان” بخطأ واحد للزمن، في حين حل في المركز الرابع الفارس فهد العيد وحصانه “نتال” بـ 4 أخطاء من الجولة الأولى، وجاء في المركز الخامس الفارس فيصل الحازمي وحصانه “شكيرا”.

وتوج وكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير إبراهيم السويد الفارس العسيري بالكأس، فيما سلم أصحاب المراكز الخمس الأولى جوائزهم، و مشدداً على أهمية دعم قطاع الشباب والرياضة في المملكة.

وقال : ” نحن في وزارة الداخلية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله- حريصون على دعم هذا القطاع بشكل عام والفروسية بشكل خاص”.

وأضاف : ” كأس وزارة الداخلية لفروسية قفز الحواجز يقام كل عام بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ومنافساته تشهد حضوراً قوياً من الفرسان بكونه لقب مهم يحرص الجميع على الفوز به”.

وأثنى السويد على مستوى الفرسان المشاركين في شوط كأس الوزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن الفرسان الناشئين قدموا مستوى مميز إلى جانب زملائهم الدوليين، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان في استحقاقاتهم المقبلة.

وشهد يوم الختام إقامة شوط للفرق حقق صدارته فريق كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ونال المركز الثاني فريق الأمن العام وجاء في المركز الثالث فريق إسطبل العجمي.