هطول أمطار على الرياض والباحة

صراحة – فيصل القحطاني : هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وقلوه والمخواه وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها.

كما شملت الأمطار منتزهات رغدان والامير مشاري والخلب وعمضان وموطف والمنتزه الوطني والشكران والقمع ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مدينة الرياض، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .