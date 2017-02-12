اعادة انتخاب راخوي على رأس الحزب الشعبي في اسبانيا

صراحة – وكالات: اعيد انتخاب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي مساء السبت على رأس الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا الموجود في السلطة منذ عام 2011، وذلك على اثر تجاوزه كل العقبات المرتبطة بسلسلة فضائح فساد شوهت صورة الحزب.

وانتخب راخوي (61 عاما) بـ95 بالمئة من الأصوات التي ادلى بها المندوبون الإقليميون الذين حضروا إلى مدريد في اطار المؤتمر العام للحزب الذي يعقد في نهاية الاسبوع، أي 2630 صوتا من اصل 2645، على ما اعلنت رئيسة المؤتمر كريستينا سيفونتس.

ولم يقدم اي شخص نفسه كمنافس لرئيس الوزراء داخل هذا الحزب الذي يتبع الى حد كبير تراتبية هرمية ويقوده راخوي منذ العام 2004.

وعين راخوي ماريا دولوريس دي كوسبيدال وزيرة الدفاع في منصب نائب رئيس الحزب، متجاهلا نقاشا داخل الحزب حول ضرورة عدم تعدد المهام.

وكانت سلسلة من فضائح الفساد قد هزت الحزب الشعبي في السنوات الاخيرة.