الأمم المتحدة تؤكد دعمها الكامل لمبعوثها إلى اليمن

صراحة – وكالات : قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأحد 12 فبراير/شباط، إن مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يحظى بدعمه الكامل.

وجاء تصريح الأمين العام هذا خلال زيارة يقوم بها للرياض، وذلك بعد أيام من مطالبة جماعة الحوثي اليمنية له بعدم تجديد تفويض المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، لكونه، كما وصفته الجماعة، منحازا لخصومها في النزاع اليمني.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعا غوتيريش الأطراف المتحاربة في اليمن إلى عدم استغلال توصيل المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه سيدين أي عمل من هذا النوع.

ويوم الجمعة الماضي، بعث رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، صالح الصماد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبه فيها بعدم تمديد مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بسبب “فشله في مهمته وعدم حياديته”.

وقال الصماد: “إدارة اسماعيل ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع العدوان على اليمن بقيادة السعودية، والرضوخ المستمر للضغوط السعودية ما أخلّ بمهمته وطبيعتها”، بحسب قوله.

وفي اليوم نفسه أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، رفض المنظمة الدولية إقالة مبعوثها الخاص، قائلا: “نشدد على حيادية عمل جميع مبعوثينا، ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد”.

ويتوسط الدبلوماسي الموريتاني ولد الشيخ أحمد، الذي يعمل كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن منذ ابريل/نيسان 2015 لوقف إطلاق النار وتسوية الصراع الدائر هناك منذ عامين والذي قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.