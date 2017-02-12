الأمم المتحدة تؤكد مشاركتها في اجتماع أستانا المقبل

صراحة – وكالات : أكدت الأمم المتحدة، الأحد 12 فبراير/شباط، مشاركتها في الاجتماع المقبل بشأن تسوية الأزمة السورية الذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وردا على سؤال حول مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في الاجتماع، قالت المتحدثة الرسمية باسمه، في حديث لوكالة “إنترفاكس” الروسية: “من المقرر أن تجري مشاركة وفد من الأمم المتحدة على المستوى الفني”.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت، أمس السبت، عن توجيه دعوات إلى كل من دمشق والمعارضة السورية للمشاركة في اجتماع أستانا الذي يزمع عقده يومي 15 و16 من هذا الشهر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دعي للمشاركة في اللقاء، إلى جانب وفد عن الأردن، إضافة إلى وفد عن الولايات المتحدة يتوقع أن يشارك في اللقاء بصفة مراقب.

وذكر البيان أن الاجتماع سيجري على مستوى رفيع وفي إطار عملية أستانا الخاصة بحل الأزمة السورية.

وبحسب الدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، فسيبحث المشاركون في اللقاء مسائل تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا والإجراءات الهادفة إلى استقرار الوضع الأمني في بعض مناطق البلاد، إلى جانب خطوات عملية أخرى، بما في ذلك المتعلقة بالمفاوضات السورية السورية المرتقبة في جنيف.

وجاء ذلك بعد أن جرى في أستانا، يوم 6 فبراير/شباط، اجتماع حول سوريا شارك فيه ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران والأردن والأمم المتحدة.

وتعليقا على هذه الفعالية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا “إن من أهم نتائج هذه الفعالية الإنجاز شبه الكامل للعمل على تسجيل مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة تنظيمي داعش وجبهة فتح الشام، غير الخاضعين لنظام وقف إطلاق النار”.