مقتل 10 من مسلحي “طالبان” شمال أفغانستان

صراحة – وكالات : أعلن الجيش الأفغاني، الأحد 12 فبراير/شباط، مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين من حركة “طالبان” وإصابة 14 آخرين بعملية أمنية أجريت في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وقال أحمد نافيد فروتان، المتحدث باسم حاكم ولاية بدخشان: “نتيجة للاشتباكات مع مسلحي “طالبان” تم القضاء على 10 مسلحين على الأقل، بمن فيهم، قائد المجموعة، ملا نقيب الله، و6 مواطنين أجانب، إضافة إلى إصابة 14 إسلاميا”.

وأضاف فروتان أن العملية، التي أجريت في إقليم جارم وسط الولاية، أسفرت أيضا عن تحرير عدد من المراكز السكانية من قبضة مسلحي “طالبان”.