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13 فبراير, 2017   2921

مقتل 12 عسكريا بينهم قائدان في هجوم شنته حركة “الشباب” جنوب الصومال

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صراحة – وكالات : قتل 12 جنديا على الأقل، من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين، وأصيب آخرون، في هجوم شنته جماعة “الشباب” بمحافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال، الأحد 12 فبرير/شباط.

وأوضحت إذاعة “شبيلي” الصومالية أن القائدين العسكريين قتلا في انفجار لغم أرضي، تم التحكم فيه عن بعد استهدف قافلتهما.

وكان المسؤولان العسكريان يتوجهان إلى قرية تيهسيلي لدعم القوات الصومالية خلال اشتباكات مع مقاتلي الشباب الذين لديهم صلات بتنظيم القاعدة، طبقا لمسؤول إقليمي بارز.

فيما أفاد نائب حاكم المحافظة، عبد الفتاح عبد الله، أن اثنين من المهاجمين قتلا في المعركة، التي خسرت القوات الحكومية فيها ثمانية عسكريين، بمن فيهم القائدان العسكريان.

وقالت جماعة “الشباب” إن عناصرها سيطرت على المنطقة وصادرت أسلحة ومركبتين عسكريتين من قوات الجيش الوطني الصومالي، التي تم التغلب عليها خلال القتال.

وذكر أحد السكان الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الكمين بدأ بانفجار على جانب طريق استهدف القافلة العسكرية، مما تسبب في اندلاع معركة استمرت عدة ساعات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية.

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