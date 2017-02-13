وزير العمل يبحث مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة بالمملكة المغربية سبل تعزيز وتطوير برامج التنمية

صراحة – الرياض : بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مع معالي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة بالمملكة المغربية السيدة بسيمة الحقاوي، والوفد المرافق لها في محافظة جدة، سبل تعزيز وتطوير برامج التنمية بما يخدم البلدين.

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات المختلفة.

ورحب الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء بالوزيرة بسيمة الحقاوي، والوفد المرافق لها، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المسارات.

حضر اللقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الأستاذ عبدالحكيم الشهراني، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله العليان.